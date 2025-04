Fincantieri, tute blu di Palermo varano troncone Explora Msc

Oggi, nello stabilimento Fincantieri di Palermo è in programma il varo del troncone di prua della nuova nave da crociera di lusso Explora 4 di Msc. Le tute blu del cantiere navale di Palermo hanno concluso i lavori della sezione lunga 124 metri e alta 37 metri. La prua dell'Explora sarà più alta di tre ponti (da nove si passa a 12) rispetto alla nave varata lo scorso luglio, sempre della stessa serie.

Dopo il varo di stamattina, il troncone starà in banchina per tre mesi, durante i quali saranno effettuati i lavori di rifinitura. Poi sarà trasferito al cantiere di Sestri, a Genova, per essere assemblato al resto della nave.

A Fincantieri Palermo è toccata la costruzione di due tronconi su quattro (terzo e quarto) delle navi Explora. Ma nell'accordo tra il gruppo navale di Trieste e la Msc c'è già in preparazione la costruzione di altri due tronconi.



