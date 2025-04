Un cittadino straniero, ancora non identificato, con ferite non gravi da arma taglio, è ricoverato nell'ospedale San Marco di Catania dove è stato portato ieri sera dalla zona del velodromo di Paternò con un ambulanza del 118. Non è stata ancora chiarita la dinamica dell'accaduto.

Indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA