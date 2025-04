Concluso corso per patentino digitale al liceo Tred di Gela

Aumenta ancora la pattuglia degli studenti siciliani che hanno conseguito il patentino digitale a conclusione di un articolato percorso di formazione promosso dal Corecom Sicilia - Comitato Regionale per le Comunicazioni, articolato in 14 ore e finalizzato all'acquisizione di utili strumenti conoscitivi per navigare in rete e usare le piattaforme social secondo responsabilità e consapevolezza.

Questa mattina, nel corso di una cerimonia svoltasi al Liceo Tred "Elio Vittorini" di Gela, il Presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, assieme alla Dirigente dello stesso Liceo Serafina Ciotta e al commissario del Corecom Sicilia e coordinatore del corso Aldo Mantineo, hanno consegnato i patentini digitali ai 24 studenti della seconda classe del Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale che hanno proficuamente completato il percorso di formazione che ha toccato diverse tematiche come la tutela della web reputation, i meccanismi di funzionamento delle piattaforme algoritmiche, la lotta alla disinformazione e all'hate speech, il contrasto al cyberbullismo e gli illeciti digitali. Alla cerimonia conclusiva hanno anche partecipato in videocollegamento il Dirigente dell'Ufficio Scolastico V Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Marcello Giovanni Li Vigni e il commissario Agcom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Massimiliano Capitanio.

Il corso per il patentino digitale è inserito all'interno del curriculum di educazione civica nell'ambito del monte-orario annuale previsto dalla legge 92/2019. "Questa di Gela è un'altra significativa tappa del cammino che il Corecom Sicilia sta compiendo lungo l'impegnativo percorso dei progetti di media literacy messi in campo o ancora in cantiere - ha detto il Presidente Andrea Peria Giaconia -. Di strada da fare ne abbiano ancora davanti tanta ma la bella risposta che sta venendo da questi ragazzi in termini di coinvolgimento e di interesse per gli argomenti trattati, ci fa procedere con ancor maggiore impegno. Sono studenti che, nonostante la giovanissima età, hanno dimostrato un adeguato livello di maturità".



