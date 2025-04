Un viaggio dalla Sicilia degli anni '50 "fino alle stelle"

Maria e Tonino, piombati casualmente l'uno nella vita dell'altra, decidono di intraprendere il viaggio dalla Sicilia degli anni '50 senza un soldo in tasca per inseguire il loro sogno: scalare l'intero Stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare... Fino alle stelle!, uno spettacolo prodotto dal Teatro degli Incamminati, scritto e interpretato da Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, per la regia di Raffaele Latagliata. Una commedia musicale romantica, esilarante e al contempo commovente dal sapore tipicamente nostrano che andrà in scena giovedì 3 aprile alle 21.15, con repliche il 4 e il 5 aprile, al teatro Libero, nell'ambito della 57esima stagione internazionale. Tonino, cantastorie siciliano con un animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo attraversano le regioni dell'Italia venendo a contatto con i rispettivi patrimoni di storie, dialetti, usi e costumi e leggende. Ma il viaggio di Maria e Tonino non è solo un'avventura geografica: è un percorso interiore fatto di scoperte, piccoli dissapori, comiche gelosie e momenti di intensa intimità. Un racconto universale che parla di sogni, coraggio e della magia dell'arte, capace di trasformare la vita in un palcoscenico senza confini.



