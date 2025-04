Il libro in scena, a Ragusa Ibla "Sipari di carta"

Dal 11 al 13 aprile 2025, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, presenta "Sipari di Carta - letteratura e teatro in dialogo scenico", un festival innovativo che unisce narrativa e scena teatrale.

L'evento è diretto dalla scrittrice Costanza DiQuattro e nasce con l'intento di superare la classica presentazione di libri, trasformandola in un'esperienza dinamica di confronto tra scrittori, attori e pubblico. Gli incontri si svolgeranno tra il suggestivo Palazzo La Rocca e il Teatro Donnafugata, creando un'atmosfera immersiva in cui la parola scritta prenderà vita sul palco.

Tra gli ospiti di questa prima edizione: Antonella Frontani, Diego De Silva, Massimo Polidoro, Emanuela Ersilia Abbadessa e Roberto Andò, protagonisti di incontri in cui i loro libri diventeranno spunti per dialoghi, spettacoli e reading musicali.

"Vogliamo creare uno spazio in cui la parola scritta si trasformi in dialogo scenico - spiega Costanza DiQuattro - sarà un vero e proprio scambio di idee, pensieri e performance, capace di emozionare come solo il teatro sa fare".



