Giornata autismo, cena stellata di solidarietà a Taormina

Una speciale cena di solidarietà a quattro mani nel ristorante di Villa Sant'Andrea, a Taormina Mare, alle 19 del prossimo 15 aprile. E' l'iniziativa promossa dal Belmond Sicily per sostenere il centro Tma 3.0 di Siracusa specializzato nel trattamento multisistemico dell'autismo in occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico che domani culminerà con la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'assemblea generale dell'Onu.

Per l'occasione, l'executive chef Agostino D'Angelo accoglie nella Baia di Mazzarò lo chef Roberto Toro del ristorante Otto Geleng, del Grand Hotel Timeo di Taormina, premiato con una stella Michelin dalla Guida 2025, per presentare un menù degustazione di sei portate che vedrà il coinvolgimento diretto, sia in cucina che in sala, di alcuni ragazzi partecipanti al progetto "Autonomia in armonia".



