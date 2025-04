Calcio: Bovo allenerà l'under 17 del Palermo

Un ex rosanero dei tempi d'oro del club di Zamparini torna a Palermo: Cesare Bovo, già collaboratore dell'allenatore Eugenio Corini, nella passata stagione, è stato chiamato dalla società di viale del Fante per guidare la formazione under 17.

Bovo sostituisce Dario Golesano, che è stato sollevato dall'incarico. Classe 1983, l'ex difensore ha intrapreso la carriera da tecnico subito dopo aver smesso di giocare nel 2019 con il Lecce, inizialmente al fianco di Fabio Liverani. Bovo, da calciatore, 108 presenze con 8 reti tra il 2006 e il 2011.





