Una 'mappa' per conoscere se stessi da Cinematocasa

"Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei". Una cena, un viaggio nel carattere, una serata di cinema e scoperta venerdì 4 aprile da Cinematocasa, in via Maqueda 124 a Palermo un viaggio nell'Enneagramma, la mappa delle personalità, attraverso le scene di film iconici. La cena e l'inizio dell'evento sono fissati per le 20:00, a seguire l'incontro con proiezioni.

"Conoscere se stessi e gli altri - si legge nella locandina dell'evento - è una strada per comprendere il mondo. Per fare strada, c'è bisogno di mappe. L'Enneagramma è una mappa per conoscere noi stessi e gli altri. Un percorso per riconoscere il tuo carattere e quello degli altri. Il cinema come specchio della nostra identità. Un'occasione per riflettere, separarsi o abbracciare il proprio carattere con un buon bicchiere di vino in mano. Una Serata perfetta per chi è curioso, per chi ama il cinema e per chi vuole capire meglio sé stesso e gli altri".





