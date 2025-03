Truffa all'Agea, Gdf Enna sequestra beni per 103mila euro

Finanzieri del comando provinciale di Enna, a seguito di un'indagine delegata dalla sede di Palermo della Procura Europea, hanno scoperto una truffa aggravata nei confronti dell'Agea di oltre 103.000 euro che sarebbe stata realizzata da un imprenditore del settore agricolo della provincia. Nei confronti dell'indagato è stato eseguito di un provvedimento emesso dal gip che dispone il sequestro per equivalente di denaro e di un terreno di oltre 13 ettari.

Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe presentato domande uniche di pagamento all'Agea attestando falsamente di essere proprietario di terreni, poi oggetto di aiuti comunitari, in realtà in possesso dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (Ismea).



