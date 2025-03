Oltre 6 chili di droga (più di ltre 5,2 chili di marijuana e un chilo di hashish) sono stati trovati dalla polizia a Catania, insieme con un vecchio fucile da caccia, in una piccola grotta del quartiere San Giorgio, in via del Maggiolino. A fiutare la presenza della droga sono stati i cani Ares e Maui.

Droga e fucile sono stati sequestrati a carico di ignoti per poi essere distrutti su disposizione dell'autorità giudiziaria.





