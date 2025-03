A Cathy La Torre il Premio Città di Castellamare del Golfo

È Cathy La Torre, nota avvocatessa e attivista specializzata in diritto antidiscriminatorio, la "Persona dell'Anno" 2024: il "Premio Città di Castellammare del Golfo" è stato consegnato nell'aula consiliare di palazzo Crociferi a Cathy La Torre, 45 anni, che non ha nascosto la sua emozione. Originaria di Castellammare del Golfo, dove è rimasta fino alla maturità liceale, Cathy La Torre dal 1999 è attivista per i diritti civili e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività contro ogni forma di discriminazione.

Il premio è attribuito annualmente a chi ha dato lustro alla città di Castellammare del Golfo e raffigura lo stemma della città di Castellammare del Golfo realizzato dall'artista Giuseppe Bosco.

Il riconoscimento è stato consegnato a Cathy La Torre dal sindaco Giuseppe Fausto con Rosaria Vitale, presidente dell'associazione di promozione del territorio "Kernos" che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune. Lo scorso anno il premio è stato consegnato all'astrofisico Andrea Santangelo, il secondo anno al dottor Giuseppe Spata e nella prima edizione a Gregory Bongiorno, il presidente di Sicindustria poi scomparso il 22 gennaio 2022.



