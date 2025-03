Dipendente Asm Taormina trova portafoglio e lo restituisce

Il dipendente dell'Azienda servizi municipalizzati di Taormina Emanuele Savoca durante il proprio turno di lavoro al terminal bus ha trovato un portafoglio con810 euro in contanti, carte di credito e documenti.

Savoca ha segnalato il ritrovamento ad un collega e i due operatori si sono recati al nuovo infopoint Asm, tentando di rintracciare il proprietario del portafoglio attraverso i social. Poi hanno consegnato il portafoglio alla polizia locale.

L'uomo che aveva perso il portafoglio è stato rintracciato e accompagnato al Comune dove c'erano anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca e il presidente dell'Asm, Pippo Campagna.

«Questo episodio - dice il sindaco De Luca - è la dimostrazione concreta dello spirito di servizio e dell'alto senso civico che anima il personale della nostra municipalizzata. Un gesto che fa onore alla nostra città e che contribuisce a rafforzare l'immagine di Taormina come luogo accogliente e sicuro per cittadini e visitatori».



