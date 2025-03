Convegno su Antonio Ragona e la ceramica siciliana a Palermo

Nella Sala Convegni di Palazzo Branciforte, a Palermo, l'Associazione culturale pro Muceb Museo della Ceramica di Burgio, presieduta da Vito Ferrantelli, ha organizzato un convegno di studi dal titolo 'Antonino Ragona e la ceramica siciliana' per onorare la memoria dello studioso caltagironese che può essere considerato il padre degli studi sulla ceramica siciliana. Il prof. Antonino Ragona è stato certamente un insigne storico dell'arte, un illustre ceramologo, Fondatore e Direttore del Museo della Ceramica di Caltagirone, Preside dell'Istituto d'arte che ha contribuito a fare istituire. E ancora era noto anche nella qualità di artista/ceramista; molte delle sue opere, infatti, sono tuttora presenti nei luoghi più rappresentativi della città di Caltagirone e fra questi luoghi la famosa scala di Santa Maria del Monte di cui il professore Ragona ha progettato i decori ceramici delle alzate dei 142 gradini.

Nella sua vasta produzione scientifica Ragona ha rivolto il suo interesse anche verso i piccoli centri che hanno espresso un'antica e rinomata tradizione ceramica, come nel caso del comune di Burgio: grazie ai suoi studi ed alle sue ricerche, ha attestato, con il rinvenimento di documenti presso l'Archivio di Stato di Sciacca, le origini della ceramica artistica del piccolo centro agrigentino che risalgono alla fine del XVI secolo, in seguito al trasferimento a Burgio di un gruppo di ceramisti provenienti da Caltagirone.

Il convegno ha avuto il patrocinio del Comune di Palermo, della Fondazione Sicilia, dell'Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dell'Assessorato delle Attività Produttive, della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, il Dipartimento Culture e Società e l'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia "Maria Accascina" dell'Università degli Studi di Palermo. Sono intervenuti gli studiosi Paolo Dinaro, Carla Aleo Nero, Giusi Larinà, Maria Reginella, Vito Ferrantelli, Tommaso Gambaro e Sergio Intorre che, nelle loro relazioni, hanno illustrato l'articolata ed eclettica personalità culturale di Ragona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA