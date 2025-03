Calcio: Palermo; Brunori e Pohjanpalo espugnano Salerno

Dopo la sosta di campionato per la serie B di calcio, riparte bene il campionato del Palermo, che si impone sul campo della Salernitana e sale al settimo posto in classifica. Brunori-Phjanpalo, la coppia di bomber da sogno, abbattono i campani già nel primo tempo. Il forcing dei padroni di casa durante tutto il secondo tempo produce soltanto una rete nel finale. Ma i tre punti vanno alla squadra di Dionisi, che scaccia via qualsiasi dubbio sulla solidità della sua posizione in panchina.

Nel primo tempo i rosa appaiono inizialmente contratti, quasi impauriti. L'impasse dura poco e, con il passare dei minuti, la consapevolezza cresce e il gioco del Palermo se ne giova. Poco prima del quarto d'ora la squadra di Dionisi si rende pericolosa più volte: prima sia Segre che Pohjanpalo mancano l'appuntamento con la rete su suggerimento di Brunori, poi Gomes costringe a una grande respinta il portiere dei campani, Christiensen, e infine Brunori di testa colpisce l'esterno della rete, su cross del compagno di reparto finlandese. Il Palermo manovra, pressa, tiene bene il campo, col piglio giusto e il meritato vantaggio matura al 27, su punizione di Blin è capitan Brunori a inventarsi uno splendido destro a giro, che finisce sotto l'incrocio dei pali. L'1-0 non esalta più di tanto gli ospiti che continuano a essere ordinati in difesa e a restare concentrati, giocando a testa bassa, ben presenti nella metà campo granata. Prima dell'intervallo un'azione magistrale, rifinita da Brunori e finalizzata in gol da Pohjanpalo, regala il 2-0 al Palermo, il cui portiere Audero è rimasto inattivo per tutta la prima frazione di gioco.

Memori di tante rimonte subite nel corso del campionato, come l'ultima in casa contro la Cremonese, i rosa nella ripresa badano principalmente a non prenderle. L'attenzione e l'organizzazione tattica, però, stavolta pagano. Lo spettacolo un po' ne risente ma l'andamento stagionale e l'obiettivo dei playoff consiglia di pensare al sodo. La Salernitana costruisce due, tre occasioni limpide: prima, in avvio di secondo tempo, una rete di Tongya, annullata per fuorigioco, poi con Verde che al 27' della ripresa scheggia la traversa, infine ancora con Verde, con Audero che fa buona guardia. I campani poi vanno a segno nel primo minuto di recupero: dimezzano lo svantaggio con Amatucci e per qualche istante fanno materializzare incubi tra i giocatori e i tifosi del Palermo. Stavolta, però, il recupero di cinque minuti, non regala sorprese spiacevoli agli ospiti.





