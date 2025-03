Schifani, legge mancia? Salva, ma si cambierà per il futuro

"Ho fatto di tutto perché non venisse impugnata. Ho avuto continui contatti con il governo che sta stampa per impugnare e ho mandato delle contestazioni.

Questa manovra è stata approvata sì, ma c'è l'impegno del governo, richiesto per l'altro da Roma, di evitare per il futuro simili interventi". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, rispondendo ai cronisti, a Catania, in merito alla decisione del Cdm di non impugnare la cosiddetta "legge mancia".





