Pallanuoto: A1; l'Ortigia si aggiudica il derby col Catania

Terza vittoria nelle ultime tre partite per l'Ortigia, che batte la Nuoto Catania al termine di un bel derby, equilibrato e combattuto, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di A1 di pallanuoto.

Decisiva l'accelerazione impressa dagli uomini di Piccardo nel terzo tempo. Successo importante per i biancoverdi che, in virtù degli altri risultati di giornata, si qualificano matematicamente ai play-off per il 5° posto.

Contro gli etnei, l'Ortigia fatica un po' all'inizio, quando la squadra di mister Dato spinge e gioca una pallanuoto molto dinamica. I biancoverdi vanno subito sotto di due gol, poi riescono a pareggiare, sfruttando ottimamente le superiorità numeriche, ma si trovano costretti a inseguire a lungo, restando comunque sempre incollati, a una sola rete di distanza. Il primo momento decisivo giunge alla fine del secondo tempo, quando, dopo il pareggio di Giribaldi, la difesa biancoverde chiude i tentativi degli ospiti e, a 33 secondi dalla sirena, Campopiano porta avanti l'Ortigia per la prima volta. All'intervallo lungo, gli aretusei conducono 7-6.

Nella terza frazione, dopo un iniziale equilibrio, concretizzato da due reti per parte, viene fuori la squadra di Piccardo, che "strappa" con i gol di Kalaitzis, Giribaldi e La Rosa, tutti a uomo in più. Nel quarto tempo, gli schemi saltano un po', la Nuoto Catania, che nel terzo parziale ha perso tre pedine per espulsione, ha meno cambi, l'Ortigia controlla e alla fine porta a casa una vittoria importante, impreziosita dalle notizie provenienti dalle altre piscine. L'ottava posizione è conquistata, i play-off sono in cassaforte. Si potrà puntare al quinto posto che vale l'Europa.

Niente da fare per gli etnei che, nonostante tutto, restano penultimi, davanti all'Onda Forte. Per la società rossazzurra si registrano novità a livello dirigenziale. Massimo Di Salvatore è il nuovo presidente, subentrato a Mario Torrisi, che assume la carica di presidente onorario.

"Entrare a far parte della famiglia Nuoto Catania per me è un grande onore. - commenta il neo presidente Massimo Di Salvatore - Abbiamo aggiunto energia e idee ad un progetto importante ed è chiaro che vogliamo assolutamente continuare a migliorare tutto il progetto sportivo e societario. Sono convinto che per migliorare servirà grande umiltà e determinazione".



