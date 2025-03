Nasce Nomia, primo exchange di criptovalute nel Sud

Dalla determinazione e dallo sguardo rivolto al futuro di un giovane imprenditore palermitano prende forma Nomia, il primo exchange di criptovalute nato nel Mezzogiorno. A idearlo è Cristoforo Giordano, 31 anni, dopo anni di formazione, esperienza nel trading e attività nel campo della blockchain. La sua missione: rendere il mondo delle criptovalute accessibile, sicuro e comprensibile, in particolare per le nuove generazioni. L'app, in fase di lancio, permetterà a chiunque - anche senza competenze tecniche - di accedere al mondo crypto attraverso un'interfaccia semplice e un percorso educativo gratuito.

La piattaforma parte con otto collaboratori attivi e ha già raggiunto una valutazione pre-lancio di 1,5 milioni di euro, grazie alla solidità della tecnologia sviluppata e alle certificazioni ottenute. "Nomia nasce dal desiderio di offrire alle persone uno strumento per ottenere quella che io chiamo sovranità monetaria - afferma Giordano - Il bitcoin non è soggetto a svalutazione come l'euro o il dollaro, non può essere pignorato e ha un'offerta limitata. È una valuta che preserva il capitale. Non volevo solo essere un investitore, ma creare qualcosa che potesse aprire davvero le porte di questo mondo anche a chi non ha esperienza". Tra chi ha creduto nel progetto c'è Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car, società leader dell'autonoleggio quotata su Euronext Growth Milan. L'app sarà disponibile su Android entro quindici giorni e su iOS entro ventidue. Nomia è già iscritta all'organismo agenti e mediatori, l'ente che certifica l'attività crypto in Italia, e sta lavorando per ottenere la licenza Micar, la nuova regolamentazione europea che diventerà obbligatoria entro fine anno.



