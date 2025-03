Incendio in appartamento a Palermo, famiglia in ospedale

Un incendio la scorsa notte ha distrutto un appartamento in via Archimede, a Palermo. Le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina. La famiglia residente - marito, moglie e tre bambini - è stata trasferita in ospedale con sintomi di intossicazione. Gli altri tre nuclei familiari sono stati sgomberati. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Hanno preso parte all'attività di spegnimento diverse squadre dei pompieri. L'intervento è durato alcune ore. Ancora sono in corso i sopralluoghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA