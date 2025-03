Giornata Meteorologica mondiale, settimana eventi di Unime

In occasione della Giornata Meteorologica Mondiale (GMM 2025), l'Università degli Studi di Messina ha promosso un ciclo di eventi pubblici articolati tra il Museo del Mare, l'Istituto Leonardo da Vinci e l'Istituto Ettore Majorana di Milazzo e l'istituto Verona Trento di Messina. Gli eventi sono stati coordinati dal prof. Salvatore Magazù decano di Fisica dell'Università di Messina, che dopo aver analizzato i dati preoccupanti dei cambiamenti climatici "ha messo in evidenza l'importanza dell'educazione e della sensibilizzazione sulle questioni climatiche. Ha sottolineato che è essenziale informare le nuove generazioni riguardo alle conseguenze ambientali delle loro azioni quotidiane". Inoltre, il Professor Magazù "ha invitato i politici a prendere decisioni basate su evidenze scientifiche, affinché possano adottare politiche più efficaci per la mitigazione dei cambiamenti climatici". L'evento ha coinvolto tre istituzioni scientifiche fortemente radicate sul territorio che cooperano in un comprensorio unico sotto il profilo scientifico e culturale: l'Università di Messina, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Stazione Zoologica Anton Dohrn; erano inoltre presenti rappresentanti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana. Gli eventi hanno proposto approcci interdisciplinari, approfondendo le trasformazioni storiche delle metodologie di osservazione e monitoraggio e valorizzando il ruolo svolto dalle istituzioni scientifiche nello studio dei fenomeni naturali estremi e del loro impatto sulle attività umane.



