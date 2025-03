Federalberghi, no ad aumento tariffe traghetti isole minori

"Apprendiamo con sconcerto dalle recenti notizie di stampa dell'ipotesi di un ulteriore aumento delle tariffe dei traghetti Caronte & Tourist, che collegano le isole minori della Sicilia con la terraferma, a partire dal 1° aprile. Questo rincaro, l'ennesimo, sarebbe insostenibile per le comunità locali e per l'industria del turismo, proprio nel momento in cui ci prepariamo all'avvio della stagione 2025". A lanciare l'allarme degli operatori turistici è Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia.

"Rivolgiamo un appello urgente al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e all'Assessore Alessandro Aricò - prosegue - affinché intervengano con tempestività, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare un aumento che andrebbe a gravare ulteriormente sul costo della vita nelle isole e a compromettere la competitività dell'offerta turistica.

In una fase così delicata, è essenziale che le istituzioni garantiscano tariffe eque e servizi adeguati per le isole, che già affrontano notevoli svantaggi logistici rispetto alla terraferma".

"Le sovvenzioni pubbliche per i collegamenti marittimi - ricorda Del Bono - dovrebbero servire proprio a compensare tali svantaggi, ma purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a un continuo incremento dei costi e alla riduzione dei servizi.

Questo trend sta andando nella direzione opposta rispetto ad obiettivi sanciti anche in Costituzione, penalizzando ulteriormente le nostre isole e i residenti, nonché l'economia turistica che rappresenta una risorsa fondamentale per questi territori".



