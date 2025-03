Civitan Club Panormitan premia cinque personalità eccellenti

Sono state cinque le personalità che hanno ricevuto il riconoscimento della prima edizione del premio d'eccellenza organizzato dal Civitan Club Panormitan, con la compartecipazione della Città Metropolitana di Palermo. Il club service è la costola italiana dell'omonimo americano Civitan International che, con sede a Birmingham in Alabama, fondato nel 1917. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la sala Onu del Teatro Massimo di Palermo. I premiati sono stati l'artista Michelangelo Pistoletto, il sassofonista Francesco Cafiso, il sovrintendente del teatro Massimo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera di Montesano, la presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale ed il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il premio è stato pensato dal club service per celebrare delle personalità che si sono distinte per il loro impegno e contributo in favore del bene comune. In occasione della prima edizione del premio Civitan Panormitan è stata anche attivata una donazione a scopo benefico, che andrà alla missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte, che già lo scorso anno aveva ricevuto un'altra donazione organizzata dallo stesso club.

"Un premio che va a delle personalità che si sono distinte per la loro eccellenza nel mondo della cultura - spiega Antonella Lupo, presidente del Civitan Club Panormitan - il club è molto attento ai problemi sociali e noi in questa occasione abbiamo deciso di mettere sotto la nostra ala la missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte".

Il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, invece, è stato insignito del titolo di socio onorario del club Civitan Panormitan. Nel corso della cerimonia di premiazione si sono esibiti lo stesso Francesco Cafiso, accompagnato dal pianista Mauro Schiavone ed i violinisti Beatrice Virga e Mattia Arculeo.

Le targhe per i premiati sono state progettate e dipinte dall'artista Maria Teresa Canalella.



