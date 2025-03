Schifani, mostra sui Chiaromonte tassello Agrigento Capitale

«Questa mostra rappresenta un tassello di un ricco e vario programma di eventi che accompagnerà Agrigento per tutto il 2025. Manifesta, inoltre, come questa città e il suo territorio, celebrati quest'anno come Capitale italiana della cultura, hanno sempre avuto una centralità nella storia della Sicilia anche per quanto riguarda gli aspetti politici e sociali. È il caso anche dei Chiaromonte, una famiglia aristocratica che ha lasciato il segno contribuendo alla costruzione di edifici di raffinato gusto architettonico e commissionando opere d'arte che oggi possiamo ammirare grazie a questa esposizione". Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani sulla mostra "Agrigento e i Chiaromonte, tra potere, magnificenza e devozione" inaugurata questa mattina nei locali del monastero di Santo Spirito e che rimarrà visitabile fino al 30 giugno.

«La storia dei Chiaromonte è, a tutti gli effetti, una storia siciliana - commenta l'assessore ai Beni culturali Francesco Scarpinato - ed è importante ancor di più nell'anno di Capitale della cultura riscoprire questo patrimonio. Un'occasione per diversificare l'offerta turistica e garantire un prolungamento della visita ad Agrigento".

"Stiamo lavorando - aggiunge Roberto Sciarratta, presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi - per legare in modo indissolubile la città antica a quella medievale e araba, e quindi la Valle al centro storico di Agrigento. La mostra rappresenta un nuovo tassello in questa direzione, ed ancora più importante è che veda la luce nel 2025".



