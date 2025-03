Riparte a Menfi la stagione 2025 dell'ospitalità Planeta

La stagione 2025 dell'ospitalità Planeta sta per iniziare: la Foresteria Wine Resort Planeta e il suo Ristorante hanno riaperto le porte ieri 27 marzo, Planeta Country House venerdì 11 aprile, mentre il beach club Insula il 1° giugno. Le strutture Planeta a Menfi, perfettamente integrate con il territorio, offrono un'esperienza articolata che esprime al meglio l'ospitalità e i valori dell'azienda. Il visitatore potrà immergersi nella storia dei vini Planeta, visitando le cantine delle tenute di Ulmo, Cirami, Dispensa e Serra Ferdinandea, luoghi di bellezza naturale. Per chi viaggia in famiglia, non mancano le attività all'aria aperta per bambini e ragazzi, tra passeggiate e percorsi in bicicletta alla scoperta delle colline che abbracciano Planeta Country House, che offre per concludere la giornata i 'Chiama Vinu', antipasti e antichi contorni di Casa Planeta, da vivere in un'esperienza di Food Sharing. L'offerta enogastronomica è altrettanto ricca: dalle Cooking class per adulti e piccoli appassionati di cucina, a un aperitivo a bordo piscina, fino a un pranzo gourmet al ristorante de La Foresteria Wine Resort.

Dal 1° giugno al 30 settembre, sulle spiagge di Menfi da 28 anni Bandiera Blu, l'esperienza firmata Planeta si arricchisce con il romantico Beach Club Insula, un angolo di natura incontaminata dove rilassarsi.

"Ogni angolo del territorio offre nuove opportunità per esplorare la cultura locale e la tradizione della famiglia Planeta. L'idea di presentare Menfi come un resort diffuso nasce per evidenziare la ricchezza di un territorio che si estende dal mare alle colline dell'entroterra, con paesaggi unici, siti storici e un forte legame con l'agricoltura" spiega Francesca Planeta, Presidente Planeta Estate e da poco Presidente della Fondazione Inycon.



