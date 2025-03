Renzi, Schifani si dimetta per scandalo esami istologici

"Si è registrato qui a Mazara del Vallo (Trapani) il più grande scandalo sanitario degli ultimi vent'anni di storia repubblicana. A 206 malati di tumore è stato impedito di avere una diagnosi tempestiva. Più di 3000 esami istologici sono stati refertati con un ritardo incomprensibile e immorale. Trovo allucinante che venga io qui in ospedale per solidarizzare con malati, medici e operatori e non il presidente della Regione, che da quando è scoppiato il caso non ha mai messo piede qui. Renato Schifani deve dimettersi, non gettare le proprie responsabilità su altri".

Così il leader di Iv, Matteo Renzi, in Sicilia.



