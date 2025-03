Pallanuoto: A1; Ortigia-Catania, nuovo derby che vale tanto

Morale alle stelle da una parte e dall'altra per un turno infrasettimanale in cui sia Ortigia che Nuoto Catania hanno ottenuto un successo. E adesso il derby di domani - valido per la giornata numero 24 del campionato di A1 di pallanuoto - vale tantissimo su entrambi i fronti.

I biancoverdi, infatti, in pochi giorni sono passati dall'essere a ridosso di quella calda dei play-out, al ritrovarsi con merito dentro i play-off, riprendendosi l'ottavo posto e, per di più, con un bel vantaggio (5 punti) sul Telimar, diretto inseguitore.

Gli etnei, che hanno lasciato l'ultimo posto, vorranno dar seguito alla bella vittoria proprio contro i palermitani e sono chiamati a una grande prestazione. Ortigia e Nuoto Catania, peraltro, si conoscono bene, gli incroci tra le due formazioni hanno sempre dato vita a partite combattute e fisicamente impegnative.

"Abbiamo ritrovato la cosa più importante, che è la vittoria - dice Giorgio La Rosa, difensore dell'Ortigia - e questo ci ha restituito fiducia, ma soprattutto ha ridato serenità a ognuno di noi. Loro vengono da una partita tostissima, da un derby molto dispendioso, in cui hanno conquistato una vittoria importante e questo farà sì che verranno qui con grande entusiasmo e con la consapevolezza di poterci mettere in difficoltà. Ci conoscono bene, sanno quali sono i nostri punti deboli e di forza, quindi mi aspetto da loro un'ottima prestazione. Noi dobbiamo continuare a mantenere questo tipo di attenzione e di applicazione tattica. Un aspetto fondamentale anche per quello che sarà il finale di campionato e poi, speriamo, i playoff. Se continueremo su questa strada, sono certo che potremo toglierci delle soddisfazioni e divertirci".

I rossazzurri proveranno anche a riscattare la sconfitta (per 13-8) dell'andata. Alla vigilia del match è a commentare la sfida: "Siamo in un momento positivo - osserva Matteo Ferlito, mancino della Nuoto Catania - reduci dalla vittoria nel derby contro il Telimar, un successo che ci ha dato fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi. Ora ci aspetta un'altra sfida importante contro l'Ortigia, una squadra di grande valore che, sulla carta, parte favorita. Ma nei derby nulla è scontato: l'intensità, la determinazione e la voglia di vincere possono fare la differenza. Scenderemo in acqua con lo stesso spirito di sempre, pronti a dare il massimo per ripeterci, perché vogliamo raggiungere i play-out a tutti i costi".



