Mostra "Pinakothek'a" prorogata fino al 20 luglio a Palermo

La mostra in corso alla Fondazione Sant'Elia di Palermo "Pinakothek'a", con la collezione Elenk'Art della famiglia Galvagno (Francesco e la moglie Silvia Mercurio) in considerazione del grande successo di visitatori sarà prorogata in via straordinaria fino al 20 luglio. Il progetto è a cura di Sergio Troisi e Alessandro Pinto. Alla proroga sono collegati numerosi eventi di public program: concerti a tema con il Conservatorio Scarlatti, visite d'autore con autori contemporanei, laboratori didattici per famiglie e scuole e una tavola rotonda sullo scenario dell'arte contemporanea che coinvolgerà stakeholders e sarà moderato da Andrea Cusumano, il 27 maggio prossimo.



