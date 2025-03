"L'ingrediente perfetto", un viaggio alla scoperta della Sicilia

"L'ingrediente perfetto A tu per tu", in onda da sabato 29 marzo alle ore 11:30 su La7, sarà un viaggio speciale dedicato alla Sicilia scrigno ricco di cultura, arte, tradizioni e folklore ma soprattutto di eccellenze enogastronomiche uniche al mondo.

Un racconto in tre puntate reso possibile dalla cooperazione di sette Gal (Gruppo di azione locale) che per la prima volta fanno rete e realizzano il progetto "Discovering Rural Sicily" per la promozione e valorizzazione di un'isola tutta da scoprire.

La puntata si aprirà a Menfi, capitale del vino nel 2023 e comune del Gal Terre del Belice, dove Maria Grazia Cucinotta incontrerà i suoi ospiti seduta al tavolo del ristorante da Vittorio. Uno scenario di cui ne faranno anche cornice i comuni di Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Montevago, Santa Margherita del Belice, Contessa Entellina, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa.

La prima a raccontarsi a Mariagrazia Cucinotta sarà Giuseppina Torregrossa, scrittrice di successo celebre per le sue opere letterarie intessute di Sicilia. A seguire Roy Paci, trombettista, cantante, compositore siciliano che con la sua musica attinge a piene mani alla tradizione e soprattutto al dialetto siciliano, per poi concludere con l'attrice catanese Ester Pantano che ha interpretato diversi film di successo che raccontano la sua terra come I Leoni di Sicilia.

Protagonisti delle puntate de "L'Ingrediente Perfetto A tu per Tu edizione speciale con la Sicilia" saranno però i territori che impreziosiranno il racconto con la bellezza dei loro paesaggi e la bontà dei loro piatti tipici. Saranno raccontati i comuni di Acireale e Aci Sant'Antonio facenti capo al Gal Terre di Aci, San Cataldo e Caltanissetta per il Gal Terre del Nisseno, Taormina e Gallodoro per il Gal Taormina Peloritani, la città di Modica e Ragusa per il Gal Terra Barocca, La citta di Gela e Vittoria per il Gal Valli del Golfo, Mascalucia e San Pietro Clarenza per il Gal Etna Sud. Il programma è prodotto dalla Me Production di Roma di Elio Bonsignore, in collaborazione con Cairo RCS Media, scritto da Luca Balsamo e Veronica Moccia, diretto da Jonathan Paladini.





