Il maltempo, che nelle ultime trentasei ore imperversa nelle Eolie, ha bloccato a Lipari il veliero d'epoca che sarà utilizzato per le riprese del film "The Odissey" di Christopher Nolan. La barca, che doveva raggiungere Favignana, dove sono già iniziate le riprese, ha trovato riparo nel porto rifugio di Pignataro. A causa del mare in tempesta, Alicudi e Filicudi sono isolate.

