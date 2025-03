"E poi si vede, presentato a Palermo il film de I Sansoni

E' stato presentato al cinema Metropolitan di Palermo il film di esordio dei Sansoni dal titolo "E poi si vede", al cinema dal 27 marzo, distribuito da Warner Bros Pictures. Fabrizio e Federico Sansone, trentadue e trenta anni, in arte I Sansoni, fratelli nella vita e nel lavoro, sono due attori e comici siciliani campioni del web (un milione e mezzo di follower su Facebook e 480 mila su Instagram), protagonisti di programmi tv come Striscia la Notizia e dell'ultimo Sanremo. Il loro film parte da una trama semplice, che vede al centro tre case, tre ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del Comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione; Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l'ennesima prova statale e Luca che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita, fin quando le cose non prenderanno una piega inaspettata.

"Noi non abbiamo mai pensato di voler mandare un messaggio ai giovani - spiegano i Sansoni - speriamo che le metafore che abbiamo utilizzato possano raccontare una realtà, ossia che i giovani vengono messi nella condizione di non poter raccontare ciò che vogliono".

Nel cast del film, insieme a Fabrizio Sansone e Federico Sansone (I Sansoni) anche Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Domenico Centamore e Paola Minaccioni.



