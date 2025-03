Dalla malattia cronica alla laurea, lo sport come rinascita

Sette anni fa gli furono diagnosticati un tumore al timo e la miastenia gravis, oggi Vincenzo Canto, tecnico petrolifero di 38 anni, si è laureato con la lode: è lui il paziente del quale parla in terza persona nella tesi "ruolo dell'esercizio fisico nella gestione della miastenia gravis: studio sulla forma fisica e sulla composizione corporea". La tesi, con il caso clinico di specie, è destinata a diventare oggetto di studio da condividere con la comunità scientifica.

Canto si è sottoposto ai test in via sperimentale proposti sia al Gemelli di Roma, dove continua a fare i follow up radioterapici, sia al Cisanello di Pisa dove si sottopone a visite con neurologi. Lo sport e la sana alimentazione continuano ad essere i compagni di vita del neo laureato, oltre alla miastenia: un ospite inatteso, indesiderato, ma che gli ha salvato la vita. Senza i sintomi della malattia non avrebbe mai fatto la tac e quindi avrebbe scoperto troppo tardi il timoma.

Ha sperimentato che lo sport lo ha aiutato ad uscire dal tunnel della demotivazione e ha deciso di aiutare chi è sottoposto, a causa di malattie autoimmuni e quindi croniche, a terapie cortisoniche a lungo termine, con tutte le conseguenze anche negative correlate.



