Ad "Agricoltura E'" la Sicilia protagonista con Fiasconaro

Fiasconaro, azienda dolciaria con quartier generale a Castelbuono (Palermo), nel cuore del parco delle Madonie, è fra i grandi protagonisti di "Agricoltura È", l'evento che si è tenuto dal 24 al 26 marzo nel cuore di Roma, in Piazza della Repubblica, per raccontare il Sistema Italia. La manifestazione, promossa dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tenutasi in occasione dell'anniversario della firma dei Trattati di Roma, l'evento ha visto la partecipazione dell'azienda Fiasconaro come sponsor tecnico e partner del Masaf. In questa occasione il Maestro Nicola Fiasconaro, in qualità di Ambasciatore della Sicilia nel mondo, ha fatto conoscere tutta l'eccellenza della tradizione dolciaria siciliana, esponendo i prodotti dell'azienda. In occasione dell'evento, oltre ai celebri dolci Fiasconaro, sono stati coinvolti altri produttori siciliani. Tra le specialità locali spiccavano l'agnello pasquale di Favara, la pignolata, il dolce tipico di Messina, lo sfoglio delle Madonie, il torrone di Caltanissetta e i Chiari di luna di Ragusa. Un vero e proprio viaggio attraverso i dolci che raccontano la Sicilia.

"E' un onore per me, come ambasciatore della Sicilia, poter celebrare la qualità straordinaria dei nostri prodotti. La passione, la dedizione e l'amore per la nostra terra si traducono in eccellenze che rendono unica l'Italia in tutto il mondo", spiega Nicola Fiasconaro. "Inoltre, sono orgoglioso di presentare una colomba speciale creata in onore dell'evento "Agricoltura È", a testimonianza che l'agricoltura siciliana è un pilastro fondamentale della nostra identità e va sostenuta con forza".



