Villa Trabia a Palermo sfregiata con spray, decine di scritte

Il giardino storico di Villa Trabia, nel cuore di Palermo, è vittima di un nuovo grave atto vandalico frutto dell'incuria e della mancata vigilanza. Il belvedere sul ponte di via Piersanti Mattarella e gli antichi sedili e i cippi in pietra scolpita sono stati infatti sfregiati con lo spray blu e nero. Le scritte apparse su muri e panchine sono di odio nei confronti delle città di Catania e Napoli, e inneggiano al Palermo calcio. Il tutto in luoghi storici e tutelati dalla Soprintendenza.

"Chi viene ora a togliere questo scempio?" Si chiede una ragazza che ogni mattina porta il suo cane a passeggio nel Parco. "Già il servizio di giardinaggio viene mantenuto al lumicino, ci mancava solo questo assieme alla sporcizia dei vialetti che conducono alle grotte". "Una bellissima cartolina per i turisti - aggiunge ironicamente un residente della zona - che possono così apprezzare la cura che la città riserva ai suoi beni architettonici". Già in passato la Villa aveva dovuto subire attacchi di questo tipo con scritte sulla corteccia degli alberi e le pareti delle antiche cave di calcarenite.



