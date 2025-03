Serra con 10 piante di marijuana a casa a Catania, arrestato

Un 57enne che aveva realizzato una serra nel salotto di casa, con dieci piante di marijuana alte più di un metro, è stato arrestato da agenti della squadra Volanti della Questura di Catania. Durante una perquisizione con l'ausilio del cane antidroga Ares la polizia ha anche trovato una bustina contenente semi di canapa per la coltivazione e un barattolo di vetro con 50 grammi di marijuana.

Tutto il materiale è stato sequestrato per essere analizzato dalla polizia scientifica. In sede di udienza, dopo aver convalidato l'arresto, il gip ha applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



