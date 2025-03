Giornalisti, la mostra "Testimoni di verità" a Lentini

"La mostra è un regalo ai cittadini, alle associazioni, studenti e ai giornalisti. Una mostra che ricorda i colleghi uccisi dalla mafia che consiglio di vedere a tutti". Lo ha dichiarato il tesoriere dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Salvatore Di Salvo, che è anche segretario nazionale dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana accompagnando la delegazione dei giornalisti di Lentini, Carlentini e Francofonte a visitare la mostra itinerante "Testimoni di verità" in corso nell'aula Falcone, all'interno del Liceo classico "Gorgia". L'iniziativa è organizzata dall'Istituto superiore "Gorgia-Vittorini-Moncada" guidato dal dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo e dal Lions club Lentini, presieduto da Maria Teresa Raudino, dagli "Amici di Giovanni Falcone", dall'Ucsi Sicilia e Ucsi Siracusa, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti Sicilia.

La mostra dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia dal 1960 ad oggi e le loro vicende umane e professionali. Si inizia con Cosimo Cristina, ucciso il 5 maggio 1960, Mauro De Mauro del giornale L'Ora, ucciso il 16settembre 1970, Giovanni Spampinato, il 27 ottobre 1972, Peppino Impastato, appena ventenne ucciso il 9 maggio 1978, il grande professionista Mario Francese del Giornale di Sicilia, l'uomo di grande cultura come Giuseppe "Pippo" Fava, Mauro Rostagno, sociologo e guaritore di ragazzi drogati, ucciso il 26 settembre 1988. E ancora Beppe Alfano, ucciso l'8 gennaio 1993 e Maria Grazia Cutuli, morta in Afghanistan il 19 novembre 2001. La mostra nelle scorse settimane è stata ospitata al Parlamento europeo di Strasburgo, all'Istituto di cultura di New York e al Consolato italiano a Monaco.

"Le loro storie hanno lasciato tracce profonde nella memoria di tutti e nella stessa storia della nostra Sicilia e nel mondo del giornalismo italiano - ha detto Salvatore Di Salvo -.

L'Ordine dei Giornalisti di Sicilia ne ha sempre sottolineato e custodito l'impegno civile, anche organizzando la mostra che ne porta il titolo curata da Franco Nicastro in collaborazione con la Fondazione Ilaria Alpi".



