Edison Energia e Comune Catania riqualificano Parco Gemmellaro

E' stato inaugurato a Catania un importante intervento di forestazione, promosso da Edison Energia in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha interessato un'area di circa 10.000 metri quadrati nel parco Gemmellaro nel rione San Leone. Il progetto ha visto la messa a dimora di 1.000 piante forestali con l'obiettivo di trasformare il parco in un polmone verde per il quartiere e in un luogo di aggregazione per la cittadinanza. L'intervento rientra nell'ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCo2, in collaborazione con Legambiente. Le nuove piante, come il carrubo, il leccio, la jacaranda e il ligustro, contribuiranno al miglioramento della qualità dell'aria e offriranno un prezioso supporto nella riduzione dell'inquinamento acustico.

"La collaborazione tra pubblico e privato è la ricetta più idonea per diffondere la cultura della tutela dell'ambiente nelle comunità - ha dichiarato Massimo Pesce, assessore Ecologia e Ambiente del Comune di Catania - sui parchi l'amministrazione sta puntando per migliorare la fruizione e aumentare i livelli del verde diffuso nel territorio, anche sviluppando forme di gestione condivisa, proprio come dimostra l'iniziativa che stiamo realizzando qui".

"Edison crede fortemente nell'importanza del capitale naturale e del paesaggio, pilastro della sua politica di sostenibilità, e per questo promuove la rigenerazione ambientale dei territori in cui opera, così come l'uso responsabile delle risorse naturali", ha detto Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison.

"Per Edison Energia - ha sottolineato l'amministratore delegato dell'azienda, Massimo Quaglini - la tutela dei territori in cui opera è di fondamentale importanza: il rispetto per le risorse naturali è un modo per dare un contributo concreto alle comunità locali. Abbiamo scelto la città di Catania perché puntiamo molto sulla Sicilia: qui abbiamo oltre 650.000 contratti, risultato raggiunto facendo leva sulla prossimità alla clientela, grazie a più di 170 negozi e a una rete di 300 installatori locali".

"L'intervento al parco Gemmellaro evidenzia il potenziale della forestazione urbana come strategia efficace per rendere i centri abitati più resilienti, sostenibili e in armonia con l'ambiente", ha spiegato Nicola Merciari, responsabile commerciale dell'area sostenibilità di AzzeroCo2.

Edison Energia ha lanciato anche un progetto di divulgazione coinvolgendo 50 alunni delle classi quarte e quinte della scuola Montessori-Mascagni che hanno partecipato a un laboratorio didattico 'alla caccia al tesoro botanica' condotto dal professor Giorgio Vacchiano, esperto in forestazione.





