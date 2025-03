Basket: la Dinamo Sassari all'assalto della capolista Trapani

La Dinamo ospita sabato al PalaSerradimigni (palla a due alle ore 20) la capolista Trapani, in una sfida che può testare la crescita di Sassari, reduce da due vittorie consecutive.

"Non so dire se Trapani sia l'avversario più difficile che ci potesse capitare in questo momento, ma sicuramente si tratta di una partita molto complessa contro una squadra prima in classifica generale e prima anche in tante voci statistiche.

L'attacco è una delle loro chiavi principali, giocano un ritmo alto, attaccano il ferro e producono tanto in situazione di uno contro uno - dice il coach Massimo Bulleri presentando la partita di anticipo della Lba - Negli allenamenti di oggi e domani cercheremo di salire di livello per rendere la settimana più consona al grande impegno che ci aspetta".

Scalpita per misurarsi in campo contro la capolista il play Bibbins: "Siamo carichi dopo le ultime due vittorie. Affrontiamo Trapani, capolista non a caso. Non sarà semplice, ma cercheremo di mettere l'attenzione su difesa e rimbalzi, come accaduto nelle ultime settimane. Siamo fiduciosi, sarà dura ma credo nella squadra. Si tratta di un test importante per valutare le nostre potenzialità".



