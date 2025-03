Pallanuoto: A1; Catania, impresa super nel derby col Telimar

Una rimonta incredibile, un'impresa sportiva. Il derby fra Nuoto Catania e Telimar Palermo, contro i pronostici, va agli etnei, che adesso non sono più ultimi: con 7 punti hanno superato l'Onda Forte, a quota 5, e sono rientrati in zona playout. I padroni di casa si sono imposti 13-11 nella gara valida per la ventitreesima giornata, con un quarto tempo super e un parziale di 4-0. I catanesi tornano alla vittoria 144 giorni dopo l'ultima volta, la vittoria sull'Onda Forte e tornano a sperare in una salvezza che poche settimane fa sembrava impossibile. I ragazzi di coach Dato, dopo i primi due tempi di grande equilibrio vanno sotto di due nel terzo tempo, ma ribaltano tutto nell'ultima frazione che diventa letale per i palermitani. Nel primo tempo le squadre si inseguono a lungo: Riccardo Torrisi sblocca il match con una palombella dalla distanza ma il Telimar risponde con tre gol consecutivi. I catanesi rimangono in partita grazie alla rete dal perimetro con Samuele Catania. Marini si fa neutralizzare un rigore da Rossi ma poi segna in controfuga. Prima della pausa però Russo in superiorità numerica mette i rossazzurri ancora sul -1 (3-4). Nel secondo tempo la Nuoto Catania prova a fare la partita: Rossi para un rigore a Muscat mentre Riccardo Torrisi e Samuele Catania ribaltano il match. Il Telimar resta in partita pareggiando sempre dopo i gol di Trimarchi (dal palo) e Giorgio Torrisi su rigore. Al cambio campo il risultato è di 7-7. Nel terzo tempo il Telimar sembra mettere un mattone importante per la vittoria: i palermitani realizzano ben 4 reti subendo solo le reti di Riolo e Biocanin. 9-11 Nel quarto tempo arriva un vero blackout per gli ospiti che non riescono più a segnare e subiscono la voglia di salvezza che si respira alla Scuderi: Russo e Gulisano pareggiano i conti mentre Riccardo Torrisi e Samuele Catania consegnano i tre punti alla Nuoto Catania. "I derby sono sempre così. É sempre un emozione giocarli - dice Federico Gulisano - e soprattutto vincerli. Volevamo la vittoria, abbiamo ripetuto ogni allenamento guardandoci sempre in faccia che meritavamo di tornare a vincere e così è stato.

Siamo davvero felici oggi di quello che abbiamo fatto ma domani saremo già in acqua: vogliamo la salvezza ed il lavoro è appena iniziato".



