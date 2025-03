Un gruppo di forestali siciliani si è incatenato a Palermo, nel corso della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil davanti a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della regione, in piazza Indipendenza, poiché non sono stati ricevuti dal presidente Renato Schifani, al quale avevano richiesto un incontro per parlare della riforma del settore forestale.



