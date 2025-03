Domenica strade chiuse in centro a Palermo per gara podistica

Traffico rivoluzionato domenica 30 marzo, nel centro storico di Palermo. Il Giro podistico Internazionale "Città di Palermo - Trofeo della Legalità prevede un percorso di dieci chilometri (cinque giri da duemila metri ciascuno) nel cuore della città, con partenza da piazza Politeama in direzione piazza Vittorio Veneto, e ritorno, dopo aver circumnavigato piazza Croci.

A differenza dello scorso anno gli atleti non percorreranno via Ruggero Settimo, interessata da alcuni lavori al manto stradale.Gli atleti giunti a piazza Politeama percorreranno il perimetro che si sviluppa fino alle spalle del palchetto della Musica, per poi continuare su via Emerico Amari e svoltare su via Lumia, per effettuare il periplo del Teatro Politeama.

L'arrivo dopo circa un centinaio di metri al fianco di piazza Castelnuovo.

Il programma di domenica prevede già alle 8 la riunione della giuria e dei concorrenti in piazza Castelnuovo. Alle ore 9.15 la partenza della gara (ancora da ufficializzare la start list) che, per i migliori, fra uomini e donne, durerà dai 35 ai 40 minuti. Alle 10 spazio via alla gara Open, per l'assegnazione dei titoli regionali individuali Master di corsa su strada.

Nel segno dell'inclusione e della condivisione, atleti della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) provenienti daranno vita a una sgambata, lungo via Libertà.

Il giorno prima, sabato 29, a partire dalle ore 16.30, sul palco allestito a piazza Politeama, è in programma la presentazione dei top runner. Sempre a piazza Politeama, sarà possibile nelle giornate di sabato (dalle ore 16 alle ore 20 ) e domenica (dalle ore 8 alle ore 9) ritirare i pettorali e i pacchi gara.



