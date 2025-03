Pallanuoto: A1;Ortigia a Firenze per restate in zona playoff

Un turno infrasettimanale da non sottovalutare, con l'obiettivo di tenere a distanza in classifica gli avversari. Dopo la fondamentale vittoria contro l'Olympic, che ha restituito un po' di ossigeno alla classifica e al morale, l'Ortigia farà visita, per la 23ª giornata del campionato di A1 di pallanuoto, alla Rari Nantes Florentia. I toscani, battuti nettamente all'andata, vivono un periodo molto positivo, con 7 punti nelle ultime cinque partite, e vogliono vincere per portarsi a un solo punto dall'Ortigia.

"La partita contro la Florentia - osserva Yusuke Inaba, attaccante dell'Ortigia - è molto importante per noi, per riuscire a mantenere l'ottavo posto e quindi restare in zona playoff. La Florentia è una squadra imprevedibile ed è consapevole di avere tutte le qualità per poter giocare alla pari contro tutti. Per quanto ci riguarda, tatticamente, dovremo essere bravi a non forzare le giocate in attacco e dovremo stare più attenti in difesa. Siamo fiduciosi e pronti a dare il massimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA