Mare in burrasca, 85 migranti salvati e sbarcati a Lampedusa

Ottantacinque migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso, durante la serata di ieri, fatto dalla motovedetta Cp324 della Guardia Costiera. Il mare è in burrasca e l'intervento dei militari è stato fondamentale per scongiurare tragedie. I migranti hanno riferito di essere originari di Bangladesh, Egitto, Pakistan e Sudan e d'essere partiti, il giorno prima, da Zuara in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola che era deserto.



