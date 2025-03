Istituto Confucio Kore Enna,premio comunicazione performante

L'istituto Confucio dell'università Kore di Enna è stato premiato, dalla Fondazione internazionale che li coordina a livello mondiale, come uno dei più performanti a livello comunicativo nel 2024. Il riconoscimento che è stato assegnato a 61 istituti sui 573 attivi in tutto il mondo, senza però una graduatoria, sono dei premi di 'istituto eccellente' a pari merito.

Tra gli istituti Confucio attivi in Italia soltanto altri due, quelli della Sapienza di Roma e dell'università di Torino, figurano nella lista dei premiati. L'istituto Confucio dell'università Kore di Enna è gemellato con la Dalian university of foreign languages, nella quale esiste un dipartimento di Lingua e cultura italiana. Dalian è una città di 7milioni di abitanti a nord-est di Pechino, famosa tra l'altro per i suoi giganteschi cantieri navali.

L'istituto Confucio della Kore di Enna opera in tutta la Sicilia con corsi di lingua cinese in molte scuole secondarie e con iniziative culturali di rilievo in ambito musicale, letterario, gastronomico e artistico, che si svolgono in tutte le principali città dell'isola anche in collaborazione con altri atenei.



