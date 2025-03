Fumarola, provvedimento governo su morti lavoro è insufficiente

"La strage dei morti sul lavoro purtroppo non finisce mai. Noi abbiamo deciso di dedicare il nostro primo maggio unitario proprio alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Io sarò presente a Palermo.

Pensiamo che, quello che è stato realizzato con un provvedimento del governo, è stato importante sì, ma al momento non è sufficiente. Bisogna assolutamente investire in prevenzione, in maggiori controlli. Bisogna mettere a sistema le banche dati, fare una formazione molto forte, a partire dalla scuole, perché pensiamo che è lì che si debba creare una coscienza della tutela della salute e verso la sicurezza dei luoghi di lavoro". Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando con i giornalisti all'hotel San Paolo Palace, a Palermo, degli ultimi due morti sul lavoro delle scorse ore (uno in provincia di Napoli e uno a Pordenone), a margine della giornata conclusiva del congresso della Cisl Palermo Trapani.

"E' importante - prosegue - trasferire alle imprese un principio: investire in sicurezza non è mai un costo. E' un modo per qualificare l'impresa e il lavoro. Ma è anche fare il modo per far sì che le persone che escono da casa per andare a lavoro possano anche tornarci".



