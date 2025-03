Asp Messina, bando per 82 posti di dirigente medico

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, al fine di colmare le mancanze di dirigenti medici presso i vari ospedali della provincia e per garantire una sanità di primo livello, ha approvato un bando per un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigenti medici. Si tratta di uno dei contratti più importanti e ampi di quelli banditi dall'Asp di Messina. Questo concorso è indetto per la copertura di un totale di 82 posti di Dirigente Medico nelle seguenti discipline: 6 posti di Dirigente Medico di Psichiatria; 3 posti di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro; 8 posti di Dirigente Medico di Emergenza - Urgenza; 1 posto di Dirigente Medico di Neurologia; 2 posti di Dirigente Medico di Oncologia Medica; 5 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 6 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale; 5 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia; 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica; 28 posti di Dirigente Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base; 11 posti di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

La Direzione strategica dell'Asp di Messina, composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, sottolinea "l'importanza di questa iniziativa per garantire un'assistenza sanitaria adeguata e tempestiva ai cittadini".

"Il potenziamento degli organici - aggiunge la Direzione Strategica - e il reclutamento di figure professionali qualificate rappresentano una risposta efficace alle sfide attuali del nostro sistema sanitario. La salute dei cittadini deve rimanere la nostra priorità assoluta ed investire nel capitale umano è fondamentale per elevare gli standard di cura e garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni della popolazione". (ANSA)

