Al Teatro Libero in scena Il Piacere di D'Annunzio

Il romanzo Il Piacere di Gabriele D'Annunzio è un caposaldo del decadentismo e dell'estetismo, ambientato nella Roma rinascimentale e barocca. La storia racconta la travolgente passione tra Andrea Sperelli ed Elena Muti, membri della nobiltà papalina, sullo sfondo di un'epoca di profonda trasformazione: il declino dell'aristocrazia della Roma pontificia e l'avanzata della democrazia di massa. Il protagonista, che aspira a "fare della propria vita un'opera d'arte", incarna l'ideale dell'eroe decadente, esteta raffinato alla ricerca della bellezza e del piacere attraverso amori fugaci e una vita mondana densa di sfumature. Riletto da Andrea Adriatico, con Nicolò Collivignarelli, Sofia Longhini, Michele Balducci, Innocenzo Capriuoli, Alessio Genchi e Massimo Giordani, Il Piacere va in scena al Teatro Libero venerdì 28 e sabato 29 marzo 2025 alle 21,15, per la 57esima stagione internazionale. Andrea Adriatico, noto per la sua indagine sulle urgenze del contemporaneo - dalla politica ai diritti, dallo sradicamento ai generi, fino alle profondità più intime dell'animo umano - affronta la scrittura di D'Annunzio come una sfida alla sua trasposizione scenica. Il regista mette in collisione il racconto passionale e individuale, radicato nella cornice storica degli anni ottanta dell'800, con le tensioni e le inquietudini del nostro presente, offrendo una lettura che dialoga con la sensibilità attuale.



