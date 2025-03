Agrigento Capitale, si dimette direttore Fondazione Albergoni

Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. La notizia è stata pubblicata sui siti web dei quotidiani Repubblica e La Sicilia.

Albergoni è l'uomo che ha curato il dossier per la candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e diversi progetti come quello di Gibellina Capitale dell'Arte contemporanea per il 2026. A gennaio subito dopo l'inaugurazione ufficiale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a lasciare era stato il presidente della Fondazione, il professore Giacomo Minio dopo una serie di polemiche sulla gestione dell'evento.

Albergoni ha rassegnato le dimissioni a poche ore dall'approvazione del bilancio della Fondazione, con la nuova presidente della Fondazione, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, che aveva anche espresso la volontà di servirsi di un consulente esterno. "E' una decisione presa da tempo. Lascio il mio incarico con la consapevolezza di aver garantito le condizioni per l'attuazione del programma" ha dichiarato in un'intervista a Repubblica l'ormai ex direttore della Fondazione.



