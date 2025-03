Schifani convoca assessori e dirigenti della Regione su Pnrr

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato per lunedì 31 marzo, a Palazzo d'Orléans, i nove assessori e i quindici dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale complementare). L'incontro ha l'obiettivo di affrontare le principali criticità emerse nell'attuazione dei progetti e di definire misure urgenti per garantire il rispetto dei cronoprogrammi previsti.

Dalle attività di monitoraggio condotte, dal 25 febbraio al 10 marzo, dalla Cabina di regia regionale per il Pnrr, coordinata dal segretario generale della Regione, Margherita Rizza, è emerso un quadro definito preoccupante, perché caratterizzato da ritardi nell'implementazione della piattaforma Regis, disallineamenti contabili tra i sistemi di gestione e una bassa percentuale di spesa. Inoltre, 13 misure specifiche, che fanno capo a 10 dipartimenti, presentano difficoltà significative nel raggiungimento dei target previsti per quest'anno. E in particolare: i Centri di facilitazione digitale e i programmi per valorizzare l'identità dei luoghi, parchi e giardini storici (in capo al dipartimento della Formazione professionale); il programma Gol (Lavoro, famiglia e formazione); il sistema duale (Istruzione); la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Beni culturali); il rinnovo del parco ferroviario regionale e l'acquisto di autobus extraurbani (Infrastrutture); l'elettrificazione delle banchine del porto di Siracusa (Energia); investimenti in infrastrutture idriche primarie (Acqua e rifiuti); i corsi di formazione in infezioni ospedaliere (Pianificazione strategica); l'adozione del fascicolo sanitario elettronico (Dasoe).

"L'eventuale mancato adempimento degli obblighi connessi alla realizzazione degli investimenti - sottolinea Schifani - sarà rilevante ai fini della valutazione dirigenziale e per l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, come già previsto dalla mia direttiva dello scorso dicembre sugli indirizzi per l'attività amministrativa e gestionale per il 2025. L'incontro rappresenta un momento cruciale per definire strategie di accelerazione e scongiurare il rischio di perdita dei fondi. Non possiamo permetterci che risorse destinate allo sviluppo della Sicilia tornino indietro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA