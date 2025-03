Demolita villetta abusiva nel lungomare a Carini

Sono tornate in azione le ruspe sul lungomare di Carini, dove da qualche anno è stata avviata un'opera di risanamento dell'intera costa che è stata sommersa di immobili abusivi. La gru della ditta a cui il Comune ha affidato l'appalto ha iniziato i lavori sul lungomare Cristoforo Colombo. La villetta si trova sopra una piattaforma in cemento sulla spiaggia. Il sindaco Giovì Monteleone ha già annunciato che il Comune affiderà ai privati cinque lotti di spiagge che sono stati liberati dalle costruzioni abusive. Tutto ciò in seguito all'abbattimento di circa 300 villette, lo sgombero di un chilometro e mezzo di arenile dalle case abusive e la bonifica della spiaggia.



