Arcivescovo di Monreale, omelia per i caduti dell'intelligence

Sono stati ricordati oggi, presso all'interno dell'Albergo delle Povere, a Palermo, con una messa officiata dall'arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, i caduti dell'intelligence italiana, nell'ambito degli eventi organizzati in occasione della giornata nazionale della memoria dei caduti dell'intelligence, che si è tenuta ieri, organizzata dalla Fondazione John Henry Newman e dall'Università Giustino Fortunato, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

"I caduti dell'intelligence nel silenzio della loro riservatezza hanno perso la vita al servizio della sicurezza nazionale e del bene comune - ha detto nella sua omelia Pennisi - a coloro che prestano questo delicato servizio esprimo il più vivo apprezzamento, per la dedizione ed il generoso impegno, che li porta talvolta ad affrontare situazioni difficili e talora drammatiche che mettono a repentaglio le sicurezze umane".





