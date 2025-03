Pallanuoto: A1; Telimar, sconfitta e critiche agli arbitri

La Rari Nantes Florentia esce vittoriosa dalla piscina di Terrasini, sconfiggendo 12-8 i padroni di casa del Telimar Palermo, in un incontro valido per la ventiduesima giornata del campionato di A1 maschile di pallanuoto.

Uno stop meritato per i padroni di casa che, però, possono recriminare su alcune scelte arbitrali discutibili. Il match si gioca sull'equilibrio, con i gigliati sempre avanti di una rete e i padroni di casa ad agganciarli di volta in volta.

L'occasione del sorpasso al termine del secondo periodo non viene sfruttata dagli uomini guidati da Baldineti, che si fanno riprendere prima ancora dell'intervallo lungo. La svolta nell'ultimo quarto, quando la confusione in vasca viene sfruttata al meglio dagli ospiti, capaci di un break di 3 a 0 che spezza le gambe ai palermitani. Tra le scelte discutibili della direzione di gara (Massimo Calabrò di Macerata, e Fabio Brasiliano di Camogli) la mancata assegnazione di un rigore apparso evidente ai più, per la squadra allenata da Marco Baldineti. Mercoledì l'obiettivo è un pronto riscatto a Catania.

"Sconfitta meritatissima - commenta a fine gara Marcello Giliberti, presidente del Telimar - contro una Rari Nantes Florentia che ha giocato un'attenta partita, sbagliando praticamente niente. Arbitraggio ottimo per i primi due tempi, per il resto non commentabile. Meritiamo la posizione in classifica che occupiamo".



